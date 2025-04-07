Умер звезда сериала «Деннис-мучителя» Джей Норт

Во Флориде скончался американский актер Джей Норт, прославившийся благодаря сериалу «Деннис-мучитель». Об этом сообщил Spectrum News со ссылкой на его близкую подругу Лори Джейкобсон и агента по бронированию Бонни Вент.

«У него было сердце большое, как гора, он очень любил своих друзей. Он часто звонил нам и заканчивал каждый разговор словами: «Я люблю вас всем сердцем», — процитировало издание прощальный пост Лори Джейкобсон, опубликованный в ее личном блоге.

По имеющейся информации, Джей Норт умер у себя дома от рака толстой кишки.

Дебютную роль юного нарушителя спокойствия, раздражающего всех вокруг своим поведением, в ситкоме по комиксу Хэнка Кетчама «Деннис-мучитель» Джей Норт получил, когда ему было всего шесть. Впоследствии он снялся во многих сериалах, среди которых «Агенты А. Н. К. Л.» и «Шоу Люси».

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