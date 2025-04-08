Светомузыкальное шоу посвятили рекорду Овечкина в Дербенте

В Дербенте прошло светомузыкальное шоу в честь мирового рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина. Музыкальный фонтан в дагестанском городе «станцевал» под новую версию песни «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», посвященную спортсмену.

Новый текст на музыку всем известной композиции лидер музыкального коллектива Сергей Жуков написал за один день. И она была выбрана неслучайно — это любимый трек спортсмена из репертуара группы «Руки Вверх!», который он любит исполнять в караоке. Кроме того, на песню сняли и клип — так хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и Сергей Жуков.

Так, жители и гости Дербента смогли на самом большом водном экране страны увидеть кадры с голами хоккеиста. Овечкин забил 6 апреля 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. А превзойти канадского спортсмена никто не мог с 1994 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восьмой номер помог Овечкину с установлением рекорда НХЛ.