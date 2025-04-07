«Рожден для этого»: как восьмой номер помог Овечкину с установлением рекорда НХЛ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Людмила Питина: восьмой номер Александра Овечкина — число божественной силы

Life узнал у нумеролога, как восьмой номер помогает Овечкину

Фото: Nick Wass/ТАСС

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Нумеролог увидела интересные аспекты в числах жизни хоккеиста.

Восьмой номер, под которым играет российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, является числом божественной силы. Об этом рассказала нумеролог, цифровой психолог Людмила Питина в беседе с изданием Life.ru.

По ее словам, спортсмен, который забил 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) неслучайно играет под восьмым номером. Он не только символ бесконечности, это также число кармы, единения тела и духа.

«Применительно к Александру Овечкину можно сказать, что это число воплощения в жизнь его истинного предназначения. Другими словами, он был рожден для этого. Только если многим сложно рассмотреть свое предназначение и реализовать его, у Овечкина получилось это сделать», — отметила нумеролог.

При этом у этой цифры, несмотря на положительные свойства, есть и негативный аспект — постоянная проверка на прочность, которую не каждый сможет выдержать. Но если человек стойко выстоял все испытания, то он получает славу, богатство и успех.

Цифровой психолог отметила, что это число выбирают себе в качестве талисмана те, кто стремится к большим целям. Но при этом важно, чтобы она была не только материальной, но и привнесла что-то значительное в этот мир. Восьмерка наделяет своего носителя упорством и уверенностью.

Однако число жизненного пути у Овечкина другое, это четверка. Оно, как и его рекорд, подтверждает, что это событие в карьере было предопределено свыше. Ведь энергия четверки означает последовательное движение к цели. Люди с таким числом умеют рассчитывать только на себя.

Как отметила нумеролог, нет ничего удивительного в том, если окажется, что Овечкин еще в детстве решил побить рекорд. Ведь люди с четверкой в виде числа судьбы идут по жизни за своей мечтой, какой бы нереальной она ни казалась остальным.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что появился клип с поздравлением Овечкина с мировым рекордом.

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