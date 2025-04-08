Легенда хоккея: спрос на товары с изображением Овечкина вырос по всему миру

Все, что посвящено капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз», дорожает не по часам — по минутам.

Главное событие последних суток в стране и мире — это, конечно, новый снайперский рекорд НХЛ, который установил наш Александр Овечкин. Он забил свою 895-ю шайбу и наконец сместил с первого места другую легенду мирового хоккея — Уэйна Гретцки. Это событие стало настоящим праздником для болельщиков со всего мира.

Неслучайно на него отреагировали все, даже наш президент отметил, что этот успех, без сомнения, войдет в летопись отечественной школы хоккея. А самые преданные фанаты Овечкина, конечно, в нашей стране. Правда, мало кому из них удалось побывать на этом легендарном матче. А вот корреспонденту «Известий» Николаю Мастерову повезло.