Легенда хоккея: спрос на товары с изображением Овечкина вырос по всему миру
Спрос на товары с изображением Овечкина вырос по всему миру
Фото, видео: Adam Hunger/AP/TASS; 5-tv.ru
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Все, что посвящено капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз», дорожает не по часам — по минутам.
Главное событие последних суток в стране и мире — это, конечно, новый снайперский рекорд НХЛ, который установил наш Александр Овечкин. Он забил свою 895-ю шайбу и наконец сместил с первого места другую легенду мирового хоккея — Уэйна Гретцки. Это событие стало настоящим праздником для болельщиков со всего мира.
Неслучайно на него отреагировали все, даже наш президент отметил, что этот успех, без сомнения, войдет в летопись отечественной школы хоккея. А самые преданные фанаты Овечкина, конечно, в нашей стране. Правда, мало кому из них удалось побывать на этом легендарном матче. А вот корреспонденту «Известий» Николаю Мастерову повезло.
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