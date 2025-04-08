Маньяк «со сползающим вниз лицом» угрожал 8-летней девочке ножом в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 749 0

Маньяк со сползающим вниз лицом угрожал 8-летней девочке ножом в Петербурге

Маньяк «со сползающим вниз лицом» угрожал ножом 8-летней девочке в лифте

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Мужчина преградил ребенку выход из лифта и спросил: «Тебя мама не учила не садиться в лифт с незнакомыми людьми?»

Неизвестный мужчина угрожал ножом восьмилетней девочке в лифте в одном из домов Санкт-Петербурга. По данным источника 5-tv.ru, школьница описала внешность злоумышленника так — «мужчина со сползающим вниз лицом».

Инцидент произошел на Малой Балканской улице. Девочка спускалась на лифте с 11-го этажа, мужчина подсел к ней на девятом. Когда кабина опустилась на первый этаж, он преградил школьнице выход и достал нож.

«Тебя мама не учила не садиться в лифт с незнакомыми?» — сказал в этот момент девочке маньяк.

Школьница испугалась и нажала на кнопку своего этажа. Она сразу рассказала все своим родителям и призналась, что встречала его прежде. По словам ребенка, несколько месяцев назад этот дяденька ехал с ней в лифте, но тогда не проявлял агрессии.

К счастью, девочка не пострадала, а родители обратились в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что битцевский маньяк заявил о готовности дать признания еще в 11 убийствах.

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