Каша не спасает от голода? Диетолог объяснила, как оставаться сытым долго

Диетолог Джутова: одна каша на завтрак не гарантирует длительного насыщения

Каша не всегда способна надолго утолить голод, особенно если есть ее как самостоятельное блюдо. Чтобы дольше оставаться сытым, к ней стоит добавлять продукты, богатые белком, рассказала изданию Газета.ру врач-диетолог Марьяна Джутова.

«Сытость зависит от сочетания продуктов. Крупа дает углеводы и часть клетчатки, но для полноценного приема пищи можно добавить источник белка и продукты с другой текстурой — яйца, творог, йогурт, орехи, семена или ягоды», — объяснила специалист.

По словам Джутовой, даже овсянка, содержащая растворимую клетчатку бета-глюкан, которая может замедлять пищеварение и поддерживать чувство сытости, не обязательно избавит от голода на несколько часов.

Важен и способ приготовления каши. Цельные и минимально обработанные крупы обычно содержат больше пищевых волокон, чем сильно переработанные варианты, что помогает дольше сохранять чувство сытости.

Если голод регулярно возвращается вскоре после еды, диетолог советует обратить внимание на размер порций, состав рациона, качество сна и уровень физической активности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что педиатр Дмитрий Казаков рекомендует детям сбалансированный завтрак с белками, клетчаткой и сложными углеводами. Среди удачных вариантов — овсянка на молоке, яйца и овощи. Сладкие хлопья и каши быстрого приготовления врач советует избегать, а при составлении меню учитывать вкусы ребенка.

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