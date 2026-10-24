Минэнерго: Крым, Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР остались без света

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Сейчас специалисты поэтапно восстанавливают подачу электричества.

Почему на юге России нет света

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Часть жителей Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР осталась без электричества. Об этом сообщили в Минэнерго России. 

«В результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения», — говорится в сообщении. 

Сейчас специалисты вместе с региональными властями работают над устранением последствий и восстановлением подачи электроэнергии. 

Для поэтапного возвращения электроснабжения действуют графики временных отключений. При этом социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания, чтобы обеспечить их работу. 

В Минэнерго уточнили, что контролируют ход восстановительных мероприятий в оперативном режиме. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петропавловск-Камчатский и часть Елизова временно остались без электричества из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2. 

Однако спустя два часа специалисты восстановили подачу электроэнергии в Петропавловске-Камчатском, а еще примерно через час электричество вернулось жителям Елизова. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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