Минэнерго: Крым, Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР остались без света

Часть жителей Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР осталась без электричества. Об этом сообщили в Минэнерго России.

«В результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках часть потребителей осталась без электроснабжения», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты вместе с региональными властями работают над устранением последствий и восстановлением подачи электроэнергии.

Для поэтапного возвращения электроснабжения действуют графики временных отключений. При этом социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания, чтобы обеспечить их работу.

В Минэнерго уточнили, что контролируют ход восстановительных мероприятий в оперативном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петропавловск-Камчатский и часть Елизова временно остались без электричества из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2.

Однако спустя два часа специалисты восстановили подачу электроэнергии в Петропавловске-Камчатском, а еще примерно через час электричество вернулось жителям Елизова.

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