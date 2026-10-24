Северный промышленный узел в Омской области подвергся атаке БПЛА

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 74 0

На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Что известно об атаке беспилотников на Омскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Северный промышленный узел в Омской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем канале в мессенджере «МАХ».

«Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла», — написал глава региона.

По словам Хоценко, на месте работают экстренные службы. Глава области призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных ситуациях по номеру 112.

С февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО), регионы страны регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с применением беспилотников и ракет, в том числе обстрелам приграничных территорий и населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Орле в результате ракетного удара 23 октября погибли три человека. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, семьям жертв и пострадавших окажут всю необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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