«Я есть как дух»: Боня призналась, что тоскует по жизни вне тела

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 58 0

Телеведущая поделилась переживаниями, смысл которых смогла осознать лишь спустя годы.

Боня рассказала о душе и космической семье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Виктория Боня рассказала о существовании вне физического тела

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам о переживаниях, связанных с душой и существованием за пределами физического тела. По ее словам, раньше она не могла подобрать слова, чтобы объяснить свои ощущения, и лишь спустя годы смогла точнее сформулировать, что чувствовала.

Одним из таких переживаний Боня назвала тоску по так называемой «космической семье». Знаменитость призналась, что иногда это чувство настолько сильное, что у нее наворачиваются слезы. При этом она понимает, что должна прожить земную жизнь, которая ей нравится.

Кроме того, Боня рассказала об ощущении собственного существования вне физического тела.

«Когда ты чувствуешь, что вне тела ты есть. Я даже иногда себе говорю: „Я есть“. Не как я, Виктория Боня, а как дух», — поделилась блогер.

По словам телеведущей, раньше ей было сложно объяснить подобный опыт, однако со временем она научилась точнее выражать мысли, а мысли об этих ощущениях у нее вызывают мурашки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня выразила несогласие с решением суда, отклонившим ее иск к бывшей невесте Григория Лепса Авроре Кибе. Конфликт возник из-за публикации в соцсетях.

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