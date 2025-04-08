«Выходные открытых дверей» пройдут в школах искусств Москвы

В столичных школах искусств состоится акция «Выходные открытых дверей». Мероприятие пройдет впервые. Об этом сообщает портал mos.ru.

«Дни открытых дверей — это отличная возможность… увидеть, как устроена система творческого образования в столице…» — подчеркнул Алексей Фурсин, глава Департамента культуры Москвы.

«Выходные открытых дверей» пройдут 12 и 13 апреля с 10:00 до 19:00. На этих встречах, родителям и детям расскажут о главных направлениях обучения в школах искусств столицы, программах, раскроют детали работы приемных комиссий.

В Москве для занятия творчеством открыто свыше 150 учреждений, в которых занимается более 100 тысяч учеников.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий мэра Москвы Сергея Собянина о том, как школьники столицы могут присоединиться к волонтерскому движению. Для развития волонтерского движения в школах ресурсного центра «Мосволонтер», открытого в 2014 году, была разработана программа «Первый шаг». Также Собянин рассказал о волонтерсокм опыте некоторых школьников.