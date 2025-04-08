Украинские неонацисты дважды за минувшие сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что нападения были совершены на две области РФ — Курскую и Запорожскую. Киевский режим неоднократно нарушает договоренности о взаимном прекращении ударов по энергообъектам.

18 марта стороны согласились наложить мораторий на 30 дней, однако, украинская сторона решила не выполнять свои обязательства.

Накануне в 09:47 по московскому времени в курском приграничье из-за атаки дрона ВСУ были повреждены провода. В итоге в пролете опор отключилась линия «Курская АЭС — Металлургическая», которая является высоковольтной.

До этого — в половину десятого утра по московскому времени — в Запорожской области в результате нападения беспилотников боевиков на электроподстанции «Новогорьевка» был поврежден трансформаторный радиатор.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.