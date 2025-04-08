Праздники спутают все карты: почему пенсии в апреле могут выплатить дважды

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

Экономист Зацаринная: пенсию за май могут выплатить в апреле из-за праздников

Майскую выплату пенсий могут перенести на апрель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Даты получения денег зависят от Социального фонда.

Есть вероятность, что часть граждан получит майскую пенсию в конце апреля. Об этом рассказала изданию aif.ru доцент Российского экономического университета имени Плеханова Елена Зацаринная.

По словам специалиста, в период государственных праздников Социальный фонд может корректировать даты получения пенсии. Например, январские выплаты традиционно переносятся на конец декабря. На весенних праздниках ведомство действует по ситуации.

«В этом году майские праздничные выходные захватывают 1–4 числа, поэтому вполне могут „спутать все карты“ получателям пенсионных выплат. Если Социальный фонд решит выплатить пенсии раньше, в апреле пенсионеры получат сразу две суммы: пенсию за апрель — в привычные сроки, и пенсию за май — 29–30 апреля», — пояснила Зацаринная.

Но она предупредила, что в таком случае не стоит ждать никаких дополнительных выплат. Кроме того, изменения коснутся лишь тех, кто получает пенсию в первых числах месяца. У других выплаты начислят согласно стандартному графику.

Такие смещения происходят из-за того, что в праздничные дни служащие банков и государственных учреждений не работают, объяснила экономист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий.

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