С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Они будут увеличены за счет роста экономики и повышения зарплат.

Россиянам объяснили, кому в 2026 году дважды увеличат пенсию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Двухэтапная индексация страховых пенсий вступает в силу в 2026 году, об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По словам эксперта, проведение первой индексации намечено на февраль предстоящего года. Она будет исходить из уровня инфляции прошлого года.

Другая индексация может состояться в апреле. Уточняется, что ее осуществят, учитывая поступления в Социальный фонд России (СФР). Объем данной индексации установят, согласовавшись с экономической ситуацией на момент события и с поступлениями средств в бюджет СФР.

По подсчетам специалистов, инфляция в 2026 году может достичь примерно 4–5% при увеличении доходов фонда на 2–3%. С помощью двухэтапной индексации пенсии возрастут на фоне роста экономики и увеличения заработных плат. Виноградов заявил, что так проявится принцип солидарности поколений.

Также со следующего года СФР сможет назначать и выплачивать дополнительные денежные средства по регионам к пенсиям. Профессор полагает, что такой шаг упростит поддержку пенсионеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что детские пособия в апреле поступят на счета россиян дважды.

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