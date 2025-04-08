Завистливый спортсмен из Незалежной искренне негодует из-за успехов россиянина.

Слова вратаря украинской сборной по хоккею Эдуарда Овечкина с пожеланием травмы российскому спортсмену Александру Овечкину — дешевый и завистливый пиар. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru первый заместитель председателя комитеты Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Никому неизвестный вратарь Украины. Наверное, его как раз пугало, что вся слава достается Овечкину и российским игрокам, в то время, как он никому ненужный. Решил таким образом попытаться прославиться на имени Овечкина. Очень хитрая многоходовка. Обратите внимание, еще вчера этого вратаря никто не знал, а сейчас он — медийная персона. На Украине ему хлопают в ладоши, но дешевый пиар», — сообщил Свищев.

Кроме того, депутат Госдумы посоветовал завистливому спортсмену поучиться у капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» правильно завоевывать популярность. Качественно тренироваться, совершать успехи и завоевывать достижения своим талантом.

Свищев отметил, что стать известным игроком благодаря халяве и оскорблениям — невозможно. Да, на Украине пару дней его похвалят, но в итоге он так и останется никому не интересен в качестве спортсмена.

«Таких клопов, как этот вратарь, Александр даже не заметит. Считаю, что Александру не нужно обращать внимания на таких. Мы все внимательно следим за Александром, желаем ему дополнительных шайб и успехов, ждем его уже здесь на Родине. Знаю, и Академию строит. Здесь у него будет большая новая жизнь», — отметил депутат.

Ранее Захарченко пожелал Овечкину, чтобы ему «оторвало ноги» или он получил какую-то травму. Также украинский спортсмен сообщил, что российский легендарный хоккеист «не заслуживает восхищения».

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу он забросил 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Превзойти Гретцки никто не мог четверть века. Сам канадский спортсмен превзошел достижение своего соотечественника хоккеиста Горди Хоу в 1994 году. При этом Гретцки следил за тем, как к нему подбирается Овечкин, и поддерживал его, желал российскому спортсмену не повторить, а побить его «вечный рекорд».