Курс доллара повысится? Как экономическая политика Трампа отразится на России

Изменения в нефтяной отрасли могут принести как минусы, так и плюсы.

Падение мировых цен на нефть не окажет серьезного влияния на российскую экономику. Такое мнение выразил в интервью URA.RU экономист Никита Кричевский.

«В бюджете на этот год заложены 70 долларов за баррель, сейчас 64, это некритично, и курс доллара — 96,5 рублей. Снижение текущих цен на нефть компенсируется некоторым ослаблением рубля. Скажем, до тех самых 96,5. Но я уверен, что даже это слишком много. Подобное ослабление никто в стране не заметит», — заявил эксперт.

Кроме того, изменения в мировой нефтяной отрасли могут принести России неожиданные плюсы. Экономист подчеркнул, что товары из стран, вводящих санкции против РФ, могут начать поступать в государство через посредников.

Сохраняя свободный доступ на российский рынок, эти страны могут переориентировать свои производственные потоки на РФ, где нет торговых барьеров. Такой сценарий позволит улучшить разнообразие товаров на отечественном рынке и даже увеличить импорт.

Не стоит ожидать сильных изменений и в ценах на российскую продукцию. Курс доллара может слегка повыситься, но это не приведет к росту цен на товары внутри страны. К тому же, Правительство готово скорректировать бюджет, если ситуация выйдет из-под контроля, и, возможно, отложить запланированные изъятия из Фонда национального благосостояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, взлетит ли iPhone в цене из-за пошлин Трампа.