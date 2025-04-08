От Вашингтона до Берлина: торговая война США с миром набирает обороты

Эфирная новость 23 0

Китай заявляет, что не поддастся на шантаж, Европейский союз готовит ответные меры, а фондовые рынки сыплются один за другим.

Фото, видео: Reuters/Tingshu Wang; 5-tv.ru

Односторонние действия Вашингтона могут разрушить любой международный договор, а то и всю мировую систему торговли. США угрожают Китаю пошлинами на импорт в общей сложности в 104%. Но Пекин так просто не возьмешь — там предупредили американцев об ответных мерах.

На этом фоне гораздо скромнее выглядит тарифная война между США и Европейским союзом. Однако ультиматум президента США Дональда Трампа Брюсселю в действии. Если ЕС не купит у США энергоносители на 350 миллиардов долларов, снижения тарифов не будет. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал о панике на фондовых рынках и призраке новой Великой Депрессии.

За черным понедельником пришел не менее мрачный вторник. Рынки так и не восстановились, на Уолл-стрит продолжается паника, экономический крах по всему миру. Аналитикам даже говорить больше ничего не приходится — по лицу все понятно.

А Дональд Трамп только входит в раж, закладывая очередную тарифную бомбу под Китай с обратным отсчетом. В полдень по Вашингтону, в семь вечера по Москве пошлины для китайского импорта могут подскочить сразу на 50%. Вот только и Пекин не намерен отступать. Эскалация продолжается.

«Китай будет стоять до конца. Наш народ не боится проблем. Угрозы и шантаж — это не тот способ, которым следует вести себя с Китаем», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Свои ответные меры готовит Евросоюз, собираясь в отместку обложить «цифровым налогом» американский BigTech в списке: Amazon, Microsoft и Google. Хотя еврозону это уже вряд ли спасет от рецессии, еще больший рост цен будет переложен на потребителей. В Германии первые жертвы — под ударом немецкий автопром.

Американский рынок — один из ключевых для таких автобрендов, как Audi. Но теперь каждый из автомобилей стал на четверть дороже только из-за прихоти Белого дома. Поставки из ФРГ приостановлены. Со всеми вытекающими последствиями для многострадальной автоиндустрии. В Бундестаге может пройти даже экстренное заседание, да и сам Брюссель уже не против капитуляции.

«ЕС заявил, что предложил нулевые пошлины на автомобили и промышленные товары. Разве этого недостаточно?» — спросил президента США один из журналистов в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нет, этого недостаточно. Евросоюз очень жестко ведет себя в последние годы. Я всегда говорю, что ЕС был создан, чтобы наносить торговый ущерб США», — ответил Дональд Трамп.

Вашингтон требует от Европы увеличить закупки американского сжиженного природного газа, как известно, очень дорогого. Так что это может грозить Старому Свету еще большим разорением. Но все карты у Трампа: именно так изображают эту хаотичную тарифную войну политические карикатуристы.

Впрочем, ставки резко повышаются и для самих Соединенных Штатов. Экономист Джеффри Сакс продолжает называть введение пошлин «феноменальной ошибкой», предлагая прислушаться к его расчетам.

«Сократит ли это на самом деле торговый дефицит Соединенных Штатов? Нет. Доходы от введения тарифа будут небольшими. Отчасти из-за сокращения импорта, поэтому налоговая база, с которой взимается тариф, невелика. И потому, что доля импорта в экономике США очень скромная — всего чуть более 10% валового внутреннего продукта (ВВП — Прим. ред.). Таким образом, даже значительная тарифная ставка не приносит больших доходов по сравнению с дефицитом бюджета в 7% ВВП», — объяснил Сакс.

Поговаривают, что и большие американские боссы, и главы крупнейших корпораций обозлились на Трампа. Они тоже терпят убытки. Разрыв якобы даже наметился между ним и предпринимателем Илоном Маском, который, как пишет The Washington Post, пытался было отговорить от пошлин, но безуспешно, знаменуя начало разногласий и в самом ближайшем круге нынешнего хозяина Белого дома.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
От Вашингтона до Берлина: торговая война США с миром набирает обороты
20:25
Выход из мейнстрима: автомобили Genesis станут больше, шикарнее и быстрее
20:10
Соль лучше, чем песок: жители Петербурга жалуются на пыль в городе
19:59
Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым меры поддержки бойцов СВО
19:41
Курс доллара повысится? Как экономическая политика Трампа отразится на России
19:25
Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения в двух исполнениях

Сейчас читают

«Труд и талант»: Андрей Державин поздравил Александра Овечкина с рекордным 895-м голом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп