От Вашингтона до Берлина: торговая война США с миром набирает обороты

Односторонние действия Вашингтона могут разрушить любой международный договор, а то и всю мировую систему торговли. США угрожают Китаю пошлинами на импорт в общей сложности в 104%. Но Пекин так просто не возьмешь — там предупредили американцев об ответных мерах.

На этом фоне гораздо скромнее выглядит тарифная война между США и Европейским союзом. Однако ультиматум президента США Дональда Трампа Брюсселю в действии. Если ЕС не купит у США энергоносители на 350 миллиардов долларов, снижения тарифов не будет. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал о панике на фондовых рынках и призраке новой Великой Депрессии.

За черным понедельником пришел не менее мрачный вторник. Рынки так и не восстановились, на Уолл-стрит продолжается паника, экономический крах по всему миру. Аналитикам даже говорить больше ничего не приходится — по лицу все понятно.

А Дональд Трамп только входит в раж, закладывая очередную тарифную бомбу под Китай с обратным отсчетом. В полдень по Вашингтону, в семь вечера по Москве пошлины для китайского импорта могут подскочить сразу на 50%. Вот только и Пекин не намерен отступать. Эскалация продолжается.

«Китай будет стоять до конца. Наш народ не боится проблем. Угрозы и шантаж — это не тот способ, которым следует вести себя с Китаем», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Свои ответные меры готовит Евросоюз, собираясь в отместку обложить «цифровым налогом» американский BigTech в списке: Amazon, Microsoft и Google. Хотя еврозону это уже вряд ли спасет от рецессии, еще больший рост цен будет переложен на потребителей. В Германии первые жертвы — под ударом немецкий автопром.

Американский рынок — один из ключевых для таких автобрендов, как Audi. Но теперь каждый из автомобилей стал на четверть дороже только из-за прихоти Белого дома. Поставки из ФРГ приостановлены. Со всеми вытекающими последствиями для многострадальной автоиндустрии. В Бундестаге может пройти даже экстренное заседание, да и сам Брюссель уже не против капитуляции.

«ЕС заявил, что предложил нулевые пошлины на автомобили и промышленные товары. Разве этого недостаточно?» — спросил президента США один из журналистов в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нет, этого недостаточно. Евросоюз очень жестко ведет себя в последние годы. Я всегда говорю, что ЕС был создан, чтобы наносить торговый ущерб США», — ответил Дональд Трамп.

Вашингтон требует от Европы увеличить закупки американского сжиженного природного газа, как известно, очень дорогого. Так что это может грозить Старому Свету еще большим разорением. Но все карты у Трампа: именно так изображают эту хаотичную тарифную войну политические карикатуристы.

Впрочем, ставки резко повышаются и для самих Соединенных Штатов. Экономист Джеффри Сакс продолжает называть введение пошлин «феноменальной ошибкой», предлагая прислушаться к его расчетам.

«Сократит ли это на самом деле торговый дефицит Соединенных Штатов? Нет. Доходы от введения тарифа будут небольшими. Отчасти из-за сокращения импорта, поэтому налоговая база, с которой взимается тариф, невелика. И потому, что доля импорта в экономике США очень скромная — всего чуть более 10% валового внутреннего продукта (ВВП — Прим. ред.). Таким образом, даже значительная тарифная ставка не приносит больших доходов по сравнению с дефицитом бюджета в 7% ВВП», — объяснил Сакс.

Поговаривают, что и большие американские боссы, и главы крупнейших корпораций обозлились на Трампа. Они тоже терпят убытки. Разрыв якобы даже наметился между ним и предпринимателем Илоном Маском, который, как пишет The Washington Post, пытался было отговорить от пошлин, но безуспешно, знаменуя начало разногласий и в самом ближайшем круге нынешнего хозяина Белого дома.