«Наш гараж»: НМГ работает над молодежным сериалом специально для соцсетей

Проект будет сильно отличать от традиционного телевизионного формата.

Национальная Медиа Группа (НМГ) работает над производством интерактивного сериала «Наш гараж». Это необычный проект, поскольку задуман он специально для соцсетей. Подробнее о нем рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова в интервью РБК.

О запуске сериала для молодой аудитории от 12 до 20 лет было объявлено осенью прошлого года. Изначально планировалось, что он будет выходить под названием «Эвридей», но в итоге его сменили на «Наш гараж».

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«Местом действия в какой-то степени действительно станет гараж. Это будет профессиональный контент с некоторыми элементами реалити, влога. Вокруг проекта будет выстроена целая вселенная внутри соцсетей с персонажами, с комьюнити и так далее. Это новая для нас ниша, которая отличается от традиционного телевизионного формата и дает нам возможность создать вокруг этого некий мир с молодыми героями», — рассказала Светлана Баланова.

Однако не все, чем собирается удивить НМГ — холдинг готовится запустить первое в стране мобильное приложение для просмотра короткого контента в вертикальном формате. Называться оно будет «Сторис», пока платформа будет работать только в тестовом режиме.

«Сегодня такого предложения нет вообще на российском рынке. Все соцсети, которые существуют — это все-таки пользовательский контент, пусть где-то даже относительно профессионально снятый. Мы же говорим, в первую очередь, о платформе только для профессионального короткого контента», — объяснила Светлана Баланова.

Так, сначала в «Сторис» будут добавлены сериалы телеканала Dомашний, они будут переформатированы в вертикальный формат, а продолжительность одного выпуска будет составлять около полутора минуты. Позднее в приложении появятся и другие форматы — реалити-шоу, сериалы остальных каналов холдинга, в том числе «Наш гараж».