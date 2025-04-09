«Наш гараж»: НМГ работает над молодежным сериалом специально для соцсетей

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

НМГ работает над молодежным сериалом для соцсетей «Наш гараж»

«Наш гараж»: НМГ работает над молодежным сериалом специально для соцсетей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проект будет сильно отличать от традиционного телевизионного формата.

Национальная Медиа Группа (НМГ) работает над производством интерактивного сериала «Наш гараж». Это необычный проект, поскольку задуман он специально для соцсетей. Подробнее о нем рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова в интервью РБК.

О запуске сериала для молодой аудитории от 12 до 20 лет было объявлено осенью прошлого года. Изначально планировалось, что он будет выходить под названием «Эвридей», но в итоге его сменили на «Наш гараж».

Читайте также

Исследование НМГ и «Платформы»: российское кино стали смотреть чаще

«Местом действия в какой-то степени действительно станет гараж. Это будет профессиональный контент с некоторыми элементами реалити, влога. Вокруг проекта будет выстроена целая вселенная внутри соцсетей с персонажами, с комьюнити и так далее. Это новая для нас ниша, которая отличается от традиционного телевизионного формата и дает нам возможность создать вокруг этого некий мир с молодыми героями», — рассказала Светлана Баланова.

Однако не все, чем собирается удивить НМГ — холдинг готовится запустить первое в стране мобильное приложение для просмотра короткого контента в вертикальном формате. Называться оно будет «Сторис», пока платформа будет работать только в тестовом режиме.

«Сегодня такого предложения нет вообще на российском рынке. Все соцсети, которые существуют — это все-таки пользовательский контент, пусть где-то даже относительно профессионально снятый. Мы же говорим, в первую очередь, о платформе только для профессионального короткого контента», — объяснила Светлана Баланова.

Так, сначала в «Сторис» будут добавлены сериалы телеканала Dомашний, они будут переформатированы в вертикальный формат, а продолжительность одного выпуска будет составлять около полутора минуты. Позднее в приложении появятся и другие форматы — реалити-шоу, сериалы остальных каналов холдинга, в том числе «Наш гараж».

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
85.46
-0.73 93.78
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:04
Михаил Ефремов вышел из колонии
8:45
Из загоревшегося роддома в Москве спасли 39 человек
8:26
«Наш гараж»: НМГ работает над молодежным сериалом специально для соцсетей
8:11
НМГ планирует покупку «Медиалогии»
8:06
«Вышли на промышленный масштаб»: Баланова рассказала о планах НМГ
7:58
Попался: украинский БПЛА запутался в бельевых веревках в Ростовской области

Сейчас читают

«Генерал в юбке»: что известно о супруге Александра Буйнова
«Бросай, сынок»: Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости на похоронах отца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп