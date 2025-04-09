Есть тенденция: Набиуллина рассказала о стоимости ОСАГО для россиян

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Набиуллина: стоимость полисов ОСАГО значительно уменьшилась за два года

Есть тенденция: Набиуллина рассказала о стоимости ОСАГО для россиян

Фото: Лиходеев Семен/ТАСС

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Центробанк РФ признал наличие проблемы с доступностью полисов в некоторых регионах страны.

Центробанк России отметил значительное снижение цен на полисы ОСАГО за последние два года. Причем, рост стоимости запчастей для автомобилей не повлиял на это. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время ежегодного отчета в Государственной Думе.

«В 2024 году средняя стоимость классических полисов для обычных автомобилистов снизилась, тогда как средняя выплата по страховым выплатам, напротив, выросла», — заявила руководитель Центробанка РФ.

Набиуллина также подчеркнула, что после введения антироссийских санкций на некоторые импортные автомобили и запчасти, ЦБ РФ удалось урегулировать стоимость полисов и оставить их без изменений в 2023 году.

Глава регулятора сообщила, что Центробанк отметил улучшение ситуации с обеспечением полисов среди водителей такси. Так получилось благодаря введению краткосрочных страховок.

«В среднем полис на два дня обойдется в 180 рублей», — отметила Набиуллина.

Однако, все еще остается проблема с доступностью ОСАГО в некоторых областях России, в которых из-за мошеннических действий граждан страховые компании несут убытки. К счастью, здесь тоже есть тенденция к снижению — в 2023-м таких регионов было 12, а в данный момент их уже в три раза меньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старт эксперимента по проверке наличия у водителей полиса ОСАГО перенесен. Вместо 1 марта дорожные камеры начнут фиксировать нарушителей с 30 июня.

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