Запуск эксперимента по проверке наличия полисов ОСАГО перенесли

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Проект стартует 30 июня 2025 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Старт эксперимента по проверке наличия у водителей полиса ОСАГО перенесен. Вместо 1 марта дорожные камеры начнут фиксировать нарушителей с 30 июня. Об этом сообщил Российский союз автостраховщиков.

В ходе согласования проекта возникли вопросы, на решение которых нужно дополнительное время.

После запуска эксперимент продлится до конца этого года. Как предполагается, первое время штрафы нарушителям приходить не будут, но водители получат уведомления о фиксации нарушения через Госуслуги.

По данным Российского союза автостраховщиков, на данный момент полисов ОСАГО нет у десяти процентов автовладельцев.

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