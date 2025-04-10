Почти четверть россиян увольняется из-за конфликта с руководителем

Не менее популярными причинами ухода с работы стало предложение от компании-конкурента с более выгодными условиями.

До 20% россиян увольняется из-за конфликтов с руководством. Об этом свидетельствуют результаты опроса Русской школы управления, которые оказались в распоряжении «Известий».

Главными, согласно исследованию, причинами ухода с работы в России стали более выгодное предложение от компании-конкурента (так ответили 49% респондентов), слишком тяжелые условия (39%), а также несоответствие реальных обязанностей заявленным при найме (34%).

Интересно, что в большинстве случаев (74%) российские компании готовы взять уволившихся обратно.

Ранее 5-tv.ru писал о расчете больничного после увольнения — не все знают, но он назначается не только работающим гражданам, но и в течение 30 дней после ухода с работы. Традиционно компенсация назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие два года: первые три дня оплачивает работодатель, последующие дни — Социальный фонд России.

Кроме того, в 2025 году был увеличен лимит дохода доступный россиянам для оплаты больничного. Максимальный размер пособия теперь составляет 5,7 тысячи рублей в день. В годовой заработок входят только трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы. При этом минимальный размер пособия в день составляет 737,75 рубля, умноженных на районный коэффициент.