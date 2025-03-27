Есть 30 дней: эксперт о расчете больничного после увольнения

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 22 0

Эксперт Балынин: больничный можно получить в течение 30 дней после увольнения

Эксперт объяснил, как рассчитывается больничный после увольнения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Размер пособия зависит от заработка за предыдущие два года работы.

Не только трудоустроенные на момент обращения, но и уволившиеся в течение месяца россияне могут подать заявление на получение больничного листа. Соответствующей информацией поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в ходе беседы с aif.ru.

«Больничный назначается не только работающим гражданам, но и в течение 30 дней после увольнения», — подчеркнул он.

Более того, специалист также уточнил, что больничный, или пособие по временной нетрудоспособности, — это социальные выплаты по одному из видов обязательного социального страхования.

«Компенсация назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие два года: первые три дня оплачивает работодатель, последующие дни — Социальный фонд России», — рассказал о нюансах процедуры для уволившихся экономист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2025 году был увеличен лимит дохода доступный россиянам для оплаты больничного. Максимальный размер пособия по больничному в 2025 году составляет 5,7 тысячи рублей в день. В годовой заработок входят только трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы. При этом минимальный размер пособия в день составляет 737,75 рубля, умноженных на районный коэффициент. Это работает на Дальнем Востоке или Крайнем Севере. Хотя есть и другие регионы с повышенным коэффициентом.

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