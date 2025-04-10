Задержанного по запросу США россиянина Петрова обменяли на американку Карелину

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Операция состоялась при посредничестве ОАЭ.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Осужденную в РФ за государственную измену Ксению Карелину обменяли на задержанного на Кипре по запросу США россиянина Артура Петрова. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«10 апреля 2025 года в международном аэропорту города Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на Родину был возвращен гражданин России Артур Петров», — уточнило ведомство.

ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Карелину осудили на 12 лет колонии общего режима за финансирование иностранного государства. Она была помилована указом президента РФ Владимира Путина.

То, что после обмена Карелина улетела в США, подтвердил адвокат девушки Михаил Мушаилов. Он пояснил, что все происходящие носит гриф секретности, и ту информацию, которой владеет юрист, он не имеет право разглашать.

«Подтверждение, конечно же, получить невозможно ни от сопровождающих служб, ни от служб федеральной безопасности, контрразведки. Однако данная информация уже была. Она связалась с родственниками, которые связались со мной. Она находилась в самолете, вылетала...» — пояснил Мушаилов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ и Украина провели крупный обмен военнопленными.

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