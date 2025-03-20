«Скоро буду дома, дорогая»: РФ и Украина провели крупный обмен военнопленными

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Россия, помимо 175 военных ВСУ, передала Киеву 22 тяжелораненых солдата.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

После месяцев унижения и отчаяния на Родину из украинских застенков вернулись 175 российских военных. Самолет с бойцами на борту накануне поздно вечером приземлился в Москве. Возвращение наших ребят произошло в результате крупного обмена пленными с Украиной, который стал возможен после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

После первичной помощи в Белоруссии военнослужащие, прошедшие через унижения и нечеловеческие условия, наконец-то ступили на родную землю. В аэропорту героев встречал и корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Еще вчера они были пленными. Никто и не подозревал, что впереди их ждет многочасовая дорога и перелет. Рампа самолета открывается — 175 российских бойцов наконец-то возвращаются домой.

«Позвонил пока только маме, но у мамы голос совсем пропал. Ее даже не слышу совсем», — рассказал российский военный по имени Владимир.

«В себя прийти не могу. Не могу поверить, что из плена», — делится Иван, военнослужащий ВС РФ.

Кто-то был в заточении больше года, кто-то — несколько месяцев. Но ни один так и не смог выйти на связь с близкими в России. Первая возможность поговорить с родными у наших бойцов появилась сразу после обмена. Еще в Белоруссии они попросили телефон:

«Алло, доченька, приветик! Я живой, все нормально, не переживай».

После почти полугода без связи, в плену у противника, Александр Мулюкин звонит жене:

«Зай, меня обменяли, все нормально. Я вас очень сильно люблю, обнимаю, скоро увидимся, скоро буду дома, дорогая».

По прибытии в Москву, Александр признается — уже терял надежду вернуться из плена живым:

«Чем дальше я ехал в тыл, тем отношения становилось хуже с каждым разом. Рукоприкладство, нецензурные выражения в наш адрес».

Максим Гусев после девяти месяцев плена ждет встречи с мамой и переживает о здоровье, которого лишился:

«Там тяжело психологически. Везде влажность, заболеваний может быть всяких полно».

А Николай Попрухин после четырех месяцев плена, как сам рассказывает — бесконечно долгих четырех месяцев — первым делом звонит брату.

— Я очень рад! Мама в курсе?

— Нет еще.

Этот обмен по формуле «175 на 175» — один из самых крупных за всю историю специальной военной операции. Его анонсировал Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Москва в качестве жеста доброй воли отправила ещё 22 тяжелораненых солдата ВСУ. Чтобы показать киевскому режиму и президенту США — Россия готова делать реальные шаги к прочному, устойчивому и долгосрочному миру.

Сейчас наших бойцов отвезут в госпиталь. Там они пройдут медобследование и реабилитацию после плена, и уже затем отправятся домой.

Бойцам, конечно, ещё потребуется лечение, медицинский уход. И время — забыть все то, что им пришлось пережить. Дома в окружении родных и близких это получится сделать быстрее всего.

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