«Кто это сказал?»: Трамп отреагировал на слова Зеленского о его слабости из-за России

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 47 0

Американский лидер узнал от журналистов о резкой оценке со стороны Киева.

Как Зеленский назвал Трампа из-за сделки с Россией

Фото: Reuters/Eric Lee

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Журналист на брифинге по поводу телефонного звонка Путину передал Трампу слова Зеленского. Тот, по утверждению сотрудника СМИ, назвал американского президента слабым из-за сделки по поставкам топлива с Россией. Трамп переспросил, кто именно это сказал, и, услышав фамилию, ответил коротким «Окей». Об этом сообщили репортеры, работавшие в зале.

Позже Трамп сам прокомментировал договоренность.

«Сделка с Россией в сфере энергетики — это очень важная вещь. Речь идет об огромных объемах нефти, которые поступают в нашу страну. Я хочу поблагодарить президента Путина, если честно», — заявил он.

По его словам, Россия незамедлительно направит более трехсот тысяч тонн дизеля, в ноябре — еще пятьсот тысяч, далее последуют более крупные партии. Разрешение оформлено Министерством финансов США как временная лицензия и действует до седьмого апреля две тысячи двадцать седьмого года.

Договоренность заключена спустя несколько недель после того, как Трамп подписал закон, ужесточающий санкции против российского энергетического сектора. Кремль ранее заявлял, что российский дизель может выйти на международный рынок при отсутствии ограничений. Открытым остается вопрос, что получит взамен американская сторона и как на это ответит Киев, если удары по российской территории продолжатся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп объявил о начале поставок российского дизельного топлива в США. 

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