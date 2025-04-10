+Ядовитая и смертоносная: у берегов Мальты замечена 50-метровая сифонофора

В социальных сетях существо уже окрестили «пришельцем из далекого космоса».

У берегов Мальты морские биологи обнаружили 50-метровую сифонофору, которая практически в два раза длиннее синего кита — крупнейшего живого существа на планете. Об этом сообщает новостной портал Lovin Malta.

Существо относится к виду Praya dubia и было обнаружено на глубине 25 метров. В социальных сетях сифонофору уже окрестили «пришельцем из далекого космоса».

«Praya dubia много плавает, привлекая свою добычу ярким синим биолюминесцентным светом. Обнаружив богатый пищей участок, она замирает на месте и распускает завесу щупалец, покрытых нематоцистами, которые выделяют мощный токсин, способный парализовать или убить жертву при касании», — рассказал морской биолог Алан Дейдан.

Рацион питания у этого вида существ включает мелких раков, рыб и прочих морских обитателей. Сифонофоры представляют собой подкласс гидрозоев, в который также входит и обычная пресноводная гидра, обитающая в наших водоемах.

Их тела состоят из отдельных существ — зооид. Они объединяются в колонии и живут вместе, как единый организм. Обычно длина сифонофоры не превышает трех метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Западной Австралии в 2020 году была обнаружена 45-метровая сифонофора вида Apolemia.