Ядовитая и смертоносная: у берегов Мальты замечена 50-метровая сифонофора

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

У берегов Мальты замечена ядовитая 50-метровая сифонофора

+Ядовитая и смертоносная: у берегов Мальты замечена 50-метровая сифонофора

Фото: www.globallookpress.com/ROV SuBastian / Schmidt Ocean In

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В социальных сетях существо уже окрестили «пришельцем из далекого космоса».

У берегов Мальты морские биологи обнаружили 50-метровую сифонофору, которая практически в два раза длиннее синего кита — крупнейшего живого существа на планете. Об этом сообщает новостной портал Lovin Malta.

Существо относится к виду Praya dubia и было обнаружено на глубине 25 метров. В социальных сетях сифонофору уже окрестили «пришельцем из далекого космоса».

«Praya dubia много плавает, привлекая свою добычу ярким синим биолюминесцентным светом. Обнаружив богатый пищей участок, она замирает на месте и распускает завесу щупалец, покрытых нематоцистами, которые выделяют мощный токсин, способный парализовать или убить жертву при касании», — рассказал морской биолог Алан Дейдан.

Рацион питания у этого вида существ включает мелких раков, рыб и прочих морских обитателей. Сифонофоры представляют собой подкласс гидрозоев, в который также входит и обычная пресноводная гидра, обитающая в наших водоемах.

Их тела состоят из отдельных существ — зооид. Они объединяются в колонии и живут вместе, как единый организм. Обычно длина сифонофоры не превышает трех метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Западной Австралии в 2020 году была обнаружена 45-метровая сифонофора вида Apolemia.

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