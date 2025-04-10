«КамАЗ» наладит выпуск беспилотных грузовиков к 2028 году

Сейчас проводят испытания образцов будущих тягачей.

Грузовые беспилотные магистральные тягачи «КАМАЗ» будут серийно выпускаться уже через три года. Об этом рассказал генеральный директор завода Сергей Когогин агентству «АВТОСТАТ» после тестового прогона усовершенствованных грузовиков по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

По словам главы предприятия, представленные во время прошедшей апробации машины «Маяк-1» и «Маяк-2» приближены к тем автомобилям, которые впоследствии будут выходить на автодороги на постоянной основе.

Когогин уточнил, что машина второго поколения «Маяк-2» еще тестируется. Она стала результатом доработки системы «Маяк-1». В ней учли все недостатки, которые удалось зафиксировать при эксплуатации предшественника. В частности, в модели были улучшены навигация и сенсоры.

В планах на ближайшее время модернизировать систему до «Маяк-2.5». В свою очередь, уже через два года специалисты будут готовы приступить к апробации «Маяка-3».

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