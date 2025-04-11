Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 апреля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 14 по 20 апреля 2025 года.

В эти дни все стремятся к обновлению и проявлению личной индивидуальности. Могут дать знать о себе ранее скрытые способности, поэтому пора начать все сначала в сфере, где вы себя недооценивали. Ведь энергия Солнца в Овне — это источник новых возможностей и проводник к обретению силы.

Марсианский энергетический импульс пронизывает Светило, усиливая эгоцентризм и провоцируя добиваться своего. Иногда в ход идет даже применение силовых методов решения проблем. В этот период возрастает также физическая и сексуальная активность.

Этой энергии нужен какой-то выход. Чтобы не допускать вовлеченность в конфликты и драки, лучше проявить себя в творческих исканиях, спорте, любви и практически направленных действиях. Доказывайте силу в спортзале, освойте техники боевых искусств, поучаствуйте в гонках, проведите время наедине с человеком, наполняющим вас сексуальной энергией. А вот посещение зубного врача лучше отложить до конца недели.

С 19 апреля суету Овна с борьбой за первенство сменяет женское начало Тельца. Под влиянием Венеры наступает время любви, создания красоты, формирования новых финансовых целей.

Материальные аспекты земной стихии подходят для приобретения ценностей и предметов роскоши, инвестиций и заработка дополнительных средств, для приобретения собственности или земли. Благоприятные перемены принесет работа по облагораживанию своего дома или сада.

Вследствие перехода Меркурия в Овен уже со среды облегчается коммуникация, торговля, документооборот, заключение договоров, размещение рекламы и продвижение товаров и услуг, освоение и внедрение в свою деятельность новых технологий. Рекомендуются краткосрочные проекты, а также бизнес-начинания, связанные с музыкой и кино, фотоделом, шоу-бизом, искусством и продвижением творческих идей.

Хороший период для покупки транспортных средств и гаджетов, бытовой техники, мягкой мебели и парфюмерии. Однако нужно не терять рассудительности и быть внимательными к деталям. В качестве оздоровительных методик эффективна восточная медицина, акупунктура, массаж. Сфера интересов в эти дни довольно широка — от магии и психологии до политики и физики. Интуиция и вдохновение связаны с мышлением, речью и общением.

Необходим активный обмен идеями и опытом. В результате проявления инициативности и быстроты принятия решений возрастает авторитет и влияние на окружающих.

Венера склоняет проявить дружелюбие и оригинальность в отношениях, не бояться быть независимыми. Возможно, вам захочется поразить любимого человека дорогим и щедрым подарком, а возможно, намекнуть на переход к более серьезным отношениям, нежели просто роман. Женщинам Венера помогает использовать силу личного обаяния для укрепления межличностных связей и поиска новых возможностей.

В финансовом отношении период достаточно непрактичный. Постарайтесь реально оценивать свои возможности, так как велик риск чрезмерных трат. Не рекомендуются крупные денежные операции, особенно перевод денег за рубеж. А вот что действительно принесет пользу, так это посещение бани, бассейна, салона красоты или поездка в санаторий. С 18 апреля Марс становится силен и деятелен.

С переходом в знак Льва пробуждается натура воина, стремящегося к победам и лидерской позиции. Энтузиазм и самомнение зашкаливают. Склонность к риску и спортивный азарт помогут как начинающим спортсменам и предпринимателям, так и состоявшимся профессионалам поймать волну успеха и популярности. Не забывайте посвятить время любимому хобби.

Нельзя сбрасывать со счетов влияние Нептуна на личностные планеты — Марс, Меркурий и Венеру. В течение всей недели любые дела лучше делать на вдохновении, гибко и с оглядкой на интуицию, лавировать в потоке обстоятельств.

Прекрасное время, чтобы идти к цели и приближать исполнение желаний, включая фантазию, творчество, немного идеализма и художественный талант. Звезды обязательно оценят ваши пожертвования в благотворительные фонды. Все четыре стихии задействованы на этой неделе для предоставления возможностей профессионального роста, саморазвития и проявления лидерских качеств. Именно сейчас можно найти тот глубокий смысл, который поможет двигаться вперед.

Овен — гороскоп

Овнам стоит повременить с решением вопросов, касаемо недвижимости, изменением места жительства, строительства или приобретением земельного участка.

Попробуйте расслабиться и дистанцироваться от домашних дел. Дайте себе передышку, чтобы побыть наедине с собой. Вам необходимо здраво оценить ситуации, которые вас напрягают и душевно изматывают.

Не стоит слишком серьезно относиться к критике и поддаваться влиянию плохого настроения.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы могут оказаться вовлеченными в сплетни, интриги и раздоры с соседями или родственниками. Возможны недопонимания, поэтому лучше сразу уточнять все спорные моменты.

Замедляется умственная активность и желание коммуницировать с социумом. Уделите время своему здоровью, не допускайте переутомления и чрезмерной нагрузки на нервную систему.

Скорректируйте график так, чтобы хватало времени для сна и отдыха. Не пренебрегайте медитативными практиками.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам рекомендуется избегать неоправданного риска в обращении с финансами. Любые авантюры или стремление быстро разбогатеть могут привести к крупным потерям.

Вы почувствуете, как обостряется потребность в обновлении и накале чувств. Хорошее решение — сублимировать эти энергии в творчество, занятия танцами, групповые спортивные тренировки или в такие увлечения, которые вызовут эмоциональный подъем.

Рак — гороскоп на неделю

Раки не хотят уступать своей позиции. Вы вправе требовать свое, но лучше избегать конфликтов, особенно с начальством, органами власти, старшими по роду.

И уж точно не стоит давить на окружающих. В противном случае столкновение с трудностями на пути карьерного роста и продвижения к цели неминуемы.

Придерживайтесь принципов трудолюбия, пунктуальности, оказания уважения. Добавьте в свой имидж элементы консервативного делового стиля.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, рассчитывайте на свои силы, но учитывайте реальные возможности и обстоятельства. Фантазии, необоснованный оптимизм и завышенные ожидания грозят увести вас слишком далеко.

Сосредоточьтесь на текущих проектах. Не стоит принимать окончательного решения касаемо судебных вопросов. Возможен пересмотр цели жизни или направления в карьере. Звезды призывают вас к вере в себя.

Дева — гороскоп на неделю

У дев отношения с друзьями проходят проверку на прочность. Возможны разногласия по финансовым и идеологическим вопросам. Вы готовы вступить в схватку с любым, кто выражает несогласие с вашей позицией.

Желание настоять на своем, соперничество и конкуренция может довести до потасовки или перехода на личности.

Снизить чрезмерный накал поможет интенсивная пробежка, сплит-тренировка или гонка на автомобиле. И не забудьте поработать над тем, чтобы настроить себя на гармоничные жизненные сценарии.

Весы — гороскоп на неделю

Весам астросовет — воздержаться от заключения договоров, соглашений, регистрации юридических лиц и от конкурентной борьбы. Повышенная требовательность к партнерам ведет к противостоянию с окружающими и столкновению интересов.

Не позволяйте также другим людям и обстоятельствам влиять на вас. Вы окажетесь способны контролировать свои чувства и эмоции. Небесные светила направят ваш фокус на увлечение искусством, дизайном, танцами.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам желательно не вовлекаться в конфликты с коллегами или обслуживающим персоналом. Велик риск оказаться жертвой обвинений и служебных разбирательств.

Лучше поставить на паузу деловую активность и настроиться на гармоничную и творческую атмосферу на рабочем месте. Продуманное планирование поможет избежать излишней суеты. Сосредоточьтесь на задачах, требующих первоочередного внимания.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, во избежание травматизма не участвуйте в экстремальных видах спорта и отдыха. Рекомендуется беречь область грудной клетки, верхнюю часть спины и ребра. Романтическое свидание может привести к ситуации конфликта или стресса.

Деловым людям лучше воздержаться от совершения крупных финансовых операций и игры на бирже. Но не стоит паниковать в случае непредвиденных обстоятельств. Развивайтесь и становитесь сильнее через полученный опыт.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги в фазе охлаждения отношений с родственниками и членами семьи. Конфликтная обстановка дома может возникнуть вследствие разногласий по вопросам, связанным с недвижимым имуществом или совместным владением собственностью.

Также под угрозой договоры на арендуемые помещения. Откровенный разговор с другой стороной поможет выявить причины недовольства и сообща наметить мирные пути решения проблем.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев одолевает нервозное и напряженное состояние. Переутомление на работе, режим многозадачности и обилие бытовых задач может пагубно сказаться на здоровье. Дайте себе передышку, побудьте в тишине и расслаблении.

Поиск работы, рассылку резюме, оформление деловых бумаг и торговых сделок лучше отложить. Короткий отдых на природе, медитации, быстрая пешая или велопрогулка улучшат настроение.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы стремятся кутить и веселиться. Чрезмерные траты на детей, отдых, праздники и развлечения совершаются вопреки здравому смыслу. Авантюрные операции финансового характера, скорее всего, разочаруют вас.

Поэтому воспользуйтесь моментом, чтобы заняться саморазвитием, фитнесом или любимым хобби. Используйте свой творческий потенциал для смены образа на романтической фотосессии или театрализованном выступлении. Коррекция текущих проектов поможет зарядиться позитивом.

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