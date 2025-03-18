Аттракцион Венеры: любовный гороскоп на апрель 2025

Апрель станет для влюбленных проверкой на прочность. Пока положение Венеры относительно Нисходящего южного лунного узла будет навязывать мысли о холодности партнера, подкрадется Уран с новыми знакомствами.

Как знакам зодиака не угодить в ловушку коварной расстановки планет и пережить Неделю обмана и иллюзий в апреле 2025 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Юлия Гикис.

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Если начало весны ознаменовалось переходом Венеры в ретроградную фазу, то апрель завершает этот аттракцион: 13 апреля планета перестанет перемещаться в обратном направлении.

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«Но если верить звездам, то после окончания ретроградного движения планета будет выходить из петли — значит, фонить. Поэтому расслабляться не стоит», — рассказала астролог.

В этот период Венера обратит свое пристальное внимание на новые пары или на те, где постепенно угасают чувства. Все хрупкие и ненадежные отношения будут распадаться — планета проверит их на прочность.

«Венера весь апрель будет дружить с Ураном, а это означает, что впереди нас ждут новые деньги и новые знакомства», — отметила Гикис.

Также второй весенний месяц может обновить старые взаимоотношения: вполне возможно, что бывшие партнеры напомнят о себе и преподнесут неожиданные подарки. А «новыми деньгами», по словам астролога, могут оказаться интересные финансовые и рабочие предложения.

Положение Венеры относительно лунных узлов в апреле

Кармические лунные узлы — это точки пересечения орбиты Луны с траекторией движения Солнца. Так как они соединяют начала двух небесных светил, в них сосредоточена сильная энергия. Ежемесячно Луна пересекает Кету, южный узел, и Раху, северный узел. Они противоположны друг другу.

«На данный момент Венера находится в оппозиции с Кету, то есть с лунным узлом. Многим будет казаться, что их недолюбливают, недооценивают», — пояснила Гикис.

Южный узел Кету еще называют Нисходящим. Такое положение Венеры — та самая проверка на прочность: оно создает ощущение безразличия со стороны возлюбленного. Знакам зодиака может казаться, что их не замечают, поэтому в отношениях стоит проявлять мягкость и эмпатию.

«Мы в этот период больше ценим традиционные искусства. Также в сексуальном плане не стоит предлагать своему партнеру экспериментов в постели — это может закончиться скандалом или полным недопониманием», — посоветовала эксперт.

Апрель — самое время для создания в семье атмосферы покоя и доверия без жестких правил.

Неблагоприятные дни в апреле 2025

Напряженным днем окажется 18 апреля. Особенно сложно придется семейным парам.

«Мужчинам захочется поскандалить с женщинами. Совет: держите себя в руках», — обратила внимание Гикис.

Неделя обмана и иллюзий

Также с 21 по 28 апреля ожидается Неделя обмана и иллюзий. Это время, когда новые знакомства могут сыграть злую шутку: знакам зодиака предстоит противостоять силе обольщения.

«В этот период мы не понимаем истинного отношения к нам и все принимаем за чистую монету», — предупредила эксперт.

В Неделю обмана и иллюзий увеличивается аппетит, поэтому нужно постараться умерить свои завышенные ожидания и в деньгах, и в любви.

Благоприятные дни в апреле 2025

Самыми благоприятными днями месяца станут 19, 20 и 22 апреля.

В эти даты появится желание дарить любовь. Семейные пары ощутят порыв к созданию дома атмосферы уюта. Также знаки зодиака захотят дарить близким ощущение поддержки, покоя и укреплять отношения в браке.