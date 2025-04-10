Россия и США вновь обменялись заключенными

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На Родину возвращен Артур Петров, а в США отправилась осужденная за госизмену Ксения Карелина.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Второй в этом году обмен заключенными между Россией и США состоялся сегодня в Абу-Даби. На Родину возвращен Артур Петров, которому в Штатах грозило до 20 лет лишения свободы.

Россиянина задержали на Кипре в августе 2023-го по запросу США, а позже экстрадировали. Его обвиняли в поставках американской микроэлектроники в обход санкций.

Посредничество в обмене оказали Арабские Эмираты. Как выяснили «Известия», Артур Петров родом из Петербурга.

Этим утром он поднялся на борт нашего самолета, где его осмотрели медики.

«Два дня не спал. Тяжело. Тяжелый перелет был, долгий. С пересадкой. Особо жалоб нет. Только устал сильно», — рассказал Петров.

Артура Петрова обменяли на Ксению Карелину, у нее двойное гражданство — США и России. Ее осудили за госизмену на 12 лет.
В Абу-Даби Карелину посадили в американский самолет. Посольство США в России подтвердило, что она уже вылетела в Штаты.

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