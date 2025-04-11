«Легенда новой культуры»: Джиган оценил съемку сериала про Децла

Исполнитель поддержал идею с готовившимся кинопроектом.

Российский рэп-исполнитель Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий. — Прим. ред.) — легенда отечественной музыкальной индустрии, поэтому заслуживает запечатления в кино. Этим рэпер Джиган эксклюзивно для 5-tv.ru поделился на препати музыкальной премии RU.TV.

По его словам, исполнитель одним из первых начал создавать треки в ранее малоизученном для России жанре на многомиллионную аудиторию.

«Одна из самых ярких вспышек в шоу-бизнесе и в поколении», — отметил рэпер.

Артист пояснил, что считает Децла создателем «новой культуры» — хип-хоп.

В ответ на вопрос корреспондента 5-tv.ru Джигана заметил, что выпуск кинокартины про уже ушедшего из жизни Децла важен, так как творчество музыканта легендарно.

При этом жена рэпера Оксана Самойлова рассказала, что в настоящее время уже не слушает треки Децла, однако раньше они были в ее плейлисте, поскольку он один из первых рэп-исполнителей.

В России про жизнь и творчество рэпера Децла планируют снять художественный сериал, продюсером которого, в том числе, станет Сергей Бондарчук. Над проектом работают сценарист Алексей Киселев и режиссер Ангелина Ашман. Также ленту продюсируют Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселев.

Актерский состав пока неизвестен.

Кирилл Толмацкий ушел из жизни 3 февраля 2019 года. Рэперу стало плохо после выступления на концерте в Ижевске. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Артисту было 35 лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Децл в своем последнем треке намекнул на предчувствие смерти.