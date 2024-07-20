«Я все предвидел»: Децл в своем последнем треке намекнул на предчувствие смерти

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 235 0

Вышел посмертный трек Децла, в котором он намекал на свою скорую смерть

«Я все предвидел»: Децл в своем последнем треке намекнул на предчувствие смерти

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер рэпер Децл

Песню случайно нашел и восстановил отец покойного рэпера — продюсер Александр Толмацкий.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), ушедший из жизни 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет, по всей видимости, предвидел свою преждевременную смерть. Об этом позволяет судить его песня, которую обнаружил его отец, продюсер Александр Толмацкий, после смерти сына.

«У всех на виду, но меня не найдут,

Я все предвидел и все еще тут,

Перевернул игру в поисках true,

Ты жив, но твое сознание — труп», — читает в треке Децл.

По словам Толмацкого-старшего, неизданный трек он нашел случайно, решил восстановить и выпустить. Релиз состоялся 19 июля, незадолго до дня рождения Децла — 22 июля.

«Мы не знаем, когда был написан трек Децла „У всех на виду“ и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флэшек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен. Сингл возвращается таким, каким, наверное, хотел его видеть Кирилл», — рассказал музыкальному телеканалу Толмацкий.

Кирилл Толмацкий умер в начале 2019 года от острой сердечной недостаточности. Рэперу резко стало плохо после концерта в Ижевске, и врачи уже не смогли ничем помочь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звезд предсказал свою смерть.

Тема:
Умер рэпер Децл
31 окт
Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть
21 авг
«У меня никогда не было дедушки»: почему сын Децла не общается с родственниками
27 мая
Черные очки и длинные волосы: сын Децла повзрослел и стал похож на отца
4 февр
«Нет у меня больше внука»: почему сын и отец Децла не общаются после его смерти
3 февр
Цветы, ангелочки и мишура: как выглядит могила Децла сейчас
1 февр
«Не стоит подходить ближе»: мать рэпера Децла рассказала о мистическом сне с сыном
3 дек
Вдова Децла Юлия Киселева вышла в свет с голой грудью в компании сына Тони
3 нояб
Наверное это бизнес: мать Децла не верит, что украденный с могилы сына стул вернут
3 нояб
Неизвестные обокрали могилу Децла на Пятницком кладбище
31 июл
Сын Децла раскрыл, почему не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой
+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.02
0.14 96.04
-0.06
Магия Оленьей Луны: к чему готовиться знакам зодиака 21 июля 2024

Последние новости

11:26
В суде подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны Иванова к взяткам
11:03
Расчеты «Искандера» нанесли ракетный удар по двум эшелонам ВСУ под Донецком
10:47
Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»
10:25
«Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского
10:00
Любовь, отчаяние и смерть: что стало с актерами сериала «Дикий ангел» 25 лет спустя
9:46
Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США

Сейчас читают

Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США
«Весь мир будет поднят на уши»: политолог предрек развитие кризиса на Ближнем Востоке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака