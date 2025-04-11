«Простимулирует экспорт»: эксперт предрек падение цен на товары из Китая в РФ

Причина — в торговых войнах между Поднебесной и США.

Цены на китайские товары в России могут снизиться. Такое предположение в беседе с журналистами URA.RU высказал глава Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Первый шаг… уже произошел — юань девальвировали в интересах китайских экспортеров. Снижение курса валюты по отношению к рублю приведет и к падению стоимости китайских товаров, отправляющихся на экспорт», — уверен эксперт.

Кашин отмечает, что весь прошлый год в Поднебесной отмечалась дефляция, сопровождающаяся падением стоимости товаров на внутреннем рынке. Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ считает, что увеличение цен, в целом, не окажет негативное влияние на благосостояние китайцев, но при этом будет значительно стимулировать экспорт.

Причина возможного снижения цен на товары из Китая в России — торговые войны с США. Именно из-за них Поднебесной приходится искать новые рынки сбыта, среди которых одним из самых привлекательных станет наша страна.

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