Удар придется на Россию? Куда Китай будет сливать некачественное сырье вместо ЕС

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Европа и РФ готовятся к наплыву дешевого и низкокачественного сырья из Китая

Европа готовится к наплыву дешевого низкокачественного сырья из Китая

Фото: www.globallookpress.com/Hartmut Schmidt

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Введенные президентом США Дональдом Трампом заградительные меры сильно изменили мировой рынок.

Европа готовится к наплыву дешевого низкокачественного сырья из Китая в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом заградительными мерами. Об этом пишет EADaily.

Подобный исход станет огромным ударом для экономики стран Евросоюза Кроме того, это добавит больше напряженности в отношениях с Китаем.

Теперь представители европейской промышленности озабочены тем, что им придется защищаться от некачественного сырья, ведь это напрямую может отразиться на безопасности граждан.

По словам эксперта в сфере финансового планирования и аналитики Александра Кузнецова, в таком случае Китай рискует столкнуться с преизбытком своего экспорта.

Это, в свою очередь, приведет к тому, что КНР начнет усиливать товарооборот с Россией.

«Нам Китай поставляет менее качественную продукцию, чем отдавал Европе и США, а теперь ее будет у нас еще больше? Российский рынок не должен быть местом, куда китайцы будут сливать свои некачественные товары или сырье», — говорит Кузнецов.

Как отмечает эксперт, Китай производит довольно хорошие станки и строительное профессиональное оборудование. Однако, с учетом малого опыта, китайское подъемное оборудование не вызывает доверия в профессиональной среде.

КНР использует слабый металл в производстве, который не отвечает российскому ГОСТу. Вряд ли из него можно создавать качественное надежное сложное оборудование. Например, канатные подъемники.

По этой причине России необходимо отстоять свои экономические интересы в торговых отношениях с Китаем и использовать больше отечественного сырья в производстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что торговая война США с миром набирает обороты.

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