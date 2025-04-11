Трамп признался: Илон Маск ему не нужен

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Глава Белого дома держит миллиардера рядом из-за личной симпатии.

Фото, видео: AP/TASS; 5-tv.ru

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Дональд Трамп признался, что его главный соратник — Илон Маск — ему не нужен. Глава Белого дома публично похвалил миллиардера за работу Департамента государственной эффективности, но подчеркнул, что держит его рядом лишь из-за личной симпатии.

«Илон не нужен мне ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, проделал фантастическую работу. Знаете, мне не нужна его машина, но я купил одну, и заплатил за нее кучу денег. Но, честно говоря, знаете, что я с ней делаю? Я разрешаю сотрудникам офиса ездить на этой машине», — отметил Дональд Трамп

Американские предприниматели постоянно критикуют Маска за то, что он, по их мнению, вредит развитию бизнеса. Ранее Трамп намекнул, что миллиардер может в ближайшее время покинуть свой пост в департаменте. В данный момент Маск работает в статусе «особого государственного служащего», и его полномочия истекут в конце мая.

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