Завершена реконструкция исторического депо имени Апакова на Шаболовке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Теперь здесь продолжат обслуживать трамвайные маршруты.

Завершена реконструкция исторического депо имени Апакова на Шаболовке

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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После реконструкции открылось депо имени П. Л. Апакова на Шаболовке. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Полностью обновляем трамвайную систему Москвы. Первый шаг — завершенная реконструкция депо имени Апакова. До 2030 года планируем обновить еще четыре депо, а также перепрофилировать бывший 7-й троллейбусный парк в новое трамвайное депо Нагатинское», — поделился столичный градоначальник.

Реставраторам удалось спасти архитектурно-художественное оформление фасадов главного корпуса депо. Теперь оно продолжит, как и раньше обслуживать шесть маршрутов городских трамваев, а благодаря обновленной схеме движения, система техобслуживания вагонов увеличила свои темпы вдвое.

Ежедневно на маршрутах, проходящих через депо имени Апакова, совершается до 140 тысяч поездок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы. В частности, речь идет и о расширении трамвайной сети — строительстве новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и восстановлении трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади.

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