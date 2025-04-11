Подчеркивают заинтересованность: Лавров о стремлении США завершить конфликт на Украине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Лавров: США заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ напомнил, что Трамп признал ошибочным решением втягивать Незалежную в НАТО.

США заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

«Президент Трамп каждый раз подчеркивает свою заинтересованность в этом (в завершении конфликта на Украине. — Прим. ред.). И мы видим, что, в отличие от Европы, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал дипломат.

Глава МИД РФ напомнил, что Трамп публично заявлял об ошибочности решения втягивать Украину в НАТО. И что именно это сыграло решающую роль в том, что происходит сегодня.

Сергей Лавров подчеркнул, что, в отличие от Европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского, Штаты понимают: возращение Незалежной к границам 1991 года невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Европа окрысилась на Россию, заявил Лавров.

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