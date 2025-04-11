Четыре старинных особняка Москвы признаны памятниками архитектуры

Четыре особняка XIX века признали в Москве памятниками архитектуры, имеющими региональное значение. Об этом сообщает портал mos.ru.

Речь идет о купеческом доме на Малой Семеновской, особняке на Русаковской, принадлежащем пивовару, доходном доме на Вековой улице, а также о дворянской усадьбе на Долгоруковской. Ранее они имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Департамент культурного наследия Москвы продолжает выявлять объекты культурного наследия, планомерно включая их в реестр. В 2025 году в него попали уже 54 здания, ранее за последние 14 лет работы департамента — 734 объекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что увидеть особняк Рябушинского сможет каждый. Этот уникальный дом — это дореволюционное здание в стиле модерн, построенное в 1900–1903 годах в Москве. Дом был спроектирован архитектором Францем Шехтелем для богатого купца Степана Рябушинского, происходившего из зажиточного старообрядческого рода.

У любого россиянина появилась уникальная возможность отправиться в виртуальный тур по старинному особняку.