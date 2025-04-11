В Белом доме заявили, что визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию — это очередной правильный шаг на пути к перемирию на Украине. Об этом на очередном брифинге заявила официальный представитель президента США по общению с пресс-корпусом Кэролайн Ливитт.

«Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и заключению окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной», — считает Белый дом.

По словам пресс-секретаря, президент США Дональд Трамп хочет, как можно более скорейшего завершения военных действий на Украине. Если верить Ливитт — американский лидер решительно нацелен на мирное урегулирование украинского конфликта.

Представитель же российской стороны — пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, также подчеркнул, что встреча Путина и Уиткоффа — это отличная возможность донести до Трампа позицию России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможности разговора Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом.