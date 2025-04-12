Пингвин в коробке стал причиной крушения вертолета в ЮАР

Воздушное судно перевернулось, ударилось лопастями о землю и упало на правый бок. Но причем тут птица?

Пингвины не умеют летать. Как выяснилось, даже на борту воздушного судна. В ЮАР произошло крушение вертолета, в котором находился местный представитель семейства пингвиновых в картонной коробке. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на отчет южноафриканского Управления гражданской авиации. Согласно ему, пассажир вертолета Robinson R44 Raven II не удержал свой живой груз.

Когда вертолет находился на высоте около 15 метров, картонная коробка сдвинулась и надавила на рычаг управления циклическим шагом винта. В результате судно перевернулось, его лопасти ударились о землю, после чего оно рухнуло на правый бок. По счастливому стечению обстоятельств люди на борту и пингвин не пострадали.

Авария произошла еще в январе на острове Берд, где находится природный заповедник, полет проводился с целью проведения аэрофотосъемки. В отчете управления никак не объясняется присутствие пингвина в вертолете. Отмечается только, что специалист, проводивший обследование, попросил вернуть его, и пилот согласился.

Эксперты также установили, что пилот не соблюдал протокол — не указал в документах намерение перевозить пингвина, да еще и в картонной коробке, а также не позаботился о фиксации этой коробки на борту. Как заявили сотрудники авиационного управления, инцидент показал важность соблюдения правил безопасности.

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