Зумба, гребля и ММА: как попасть в бесплатную спортивную секцию в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

В Москве действуют бесплатные спортивные секции и спортшколы

Зумба, гребля и ММА: как попасть в бесплатную спортивную секцию в Москве

Фото: Алеев Егор/ТАСС

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Сделать это можно не выходя из дома.

В Москве действуют бесплатные спортивные секции и даже спортшколы, на вступительные экзамены в которые могут записаться любые желающие. И сделать это можно не выходя из дома. Об этом пишет mos.ru со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.

«Достаточно выбрать подходящую секцию и отправить онлайн-заявку. Спортивные организации работают в единой информационной системе, что позволяет оперативно обновлять данные о доступных занятиях и наличии мест в группах», — отметили в пресс-службе ведомства.

Всего в списке бесплатных секций около 70 видов спорта. Помимо традиционных футбола, хоккея или бокса, здесь есть «чир спорт» (те самые «танцы» болельщиц из голливудских фильмов, которые на самом деле являются сложным комплексом упражнений, включающим акробатику, гимнастику и поддержку. — Прим. ред.), дартс, аквааэробика, компьютерный спорт, регби, «роллер спорт», смешанные единоборства (ММА), флорбол (разновидность хоккея с мячом. — Прим. ред.), самбо и тхэквондо, пауэрлифтинг и другие.

Также доступны занятия спортом для людей с ограниченными ввиду здоровья возможностями — для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями или глухотой.

Запись осуществляется на портале «Московский спорт».

Ранее 5-tv.ru писал, что бесплатными станут некоторые маршруты автобусов в Москве в Вербное воскресенье.

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