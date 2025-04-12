В Самаре подросток-электросамокатчик сбил девятилетнего мальчика на тротуаре

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 34 0

В Самаре подросток на электросамокате сбил девятилетнего мальчика на тротуаре

В Самаре подросток-электросамокатчик сбил 9-летнего пешехода

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Кировском районе Самары на улице Пугачевской 14-летний подросток ехал по тротуару на электросамокате и сбил 9-летнего мальчика, который направлялся навстречу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Самарской области в Telegram-канале.

«Следователями СК России организована проверка размещенных в соцмедиа сведений о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката», — поделились подробностями в публикации.

Более того, в заявлении отметили, что на данный момент медицинские сотрудники уже оказали пострадавшему ребенку необходимую помощь. В свою очередь, сразу после поступления сведений об инциденте была организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве КАМАЗ насмерть сбил 11-летнего мальчика на самокате. В результате инцидента ребенок скончался на месте. По факту происшествия был задержан 44-летний иностранный гражданин. Подозреваемого планируют допросить в столичном Следственном комитете. Все обстоятельства произошедшего также еще предстоит выяснить.

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В Самаре подросток-электросамокатчик сбил девятилетнего мальчика на тротуаре

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