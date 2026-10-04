Легкомоторный самолет разбился в Германии — есть погибшие

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 15 0

Спасатели и пожарные прибыли к месту происшествия.

Что известно о крушении самолета возле Гундельсхайма

Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Германии

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета возле Гундельсхайма в Германии. Об этом сообщила телерадиокомпания SWR со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«В воскресенье возле Гундельсхайма разбился самолет. Погибли двое человек», — говорится в публикации.

После падения воздушное судно загорелось. Прибывшие на место пожарные уже смогли потушить огонь.

К месту происшествия также направили спасателей. Причины, по которым самолет потерпел крушение, пока не установлены.

Гундельсхайм находится в округе Хайльбронн федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении медицинского транспортного самолета возле острова Нантакет в американском штате Массачусетс. Обломки воздушного судна обнаружили после того, как с ним была потеряна связь.

На борту находились шесть человек: два пилота и два медицинских работника — граждане Канады, а также два гражданина Бермудских островов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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