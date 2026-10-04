Легкомоторный самолет разбился в Германии — есть погибшие
Спасатели и пожарные прибыли к месту происшествия.
Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat
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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Германии
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета возле Гундельсхайма в Германии. Об этом сообщила телерадиокомпания SWR со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
«В воскресенье возле Гундельсхайма разбился самолет. Погибли двое человек», — говорится в публикации.
После падения воздушное судно загорелось. Прибывшие на место пожарные уже смогли потушить огонь.
К месту происшествия также направили спасателей. Причины, по которым самолет потерпел крушение, пока не установлены.
Гундельсхайм находится в округе Хайльбронн федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Ранее 5-tv.ru писал о крушении медицинского транспортного самолета возле острова Нантакет в американском штате Массачусетс. Обломки воздушного судна обнаружили после того, как с ним была потеряна связь.
На борту находились шесть человек: два пилота и два медицинских работника — граждане Канады, а также два гражданина Бермудских островов.
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