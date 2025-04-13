В Кремле назвали переговоры с Уиткоффом шагом ко встрече Путина с Трампом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

На днях спецпосланник американского лидера посетил Россию.

Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа шагом к встрече с Трампом

Фото: Reuters/Gavriil Grigorov

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Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа — может стать дополнительным шагом к переговорам между главами государств. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи. Встреча эта состоится», — считает Песков.

По его словам, президенты неоднократно высказывали свою политическую волю к тому, что мероприятие должно состояться, но в «соответствующее время».

При этом, Уиткофф до визита в Санкт-Петербург посоветовал Трампу на официальном уровне признать новые регионов в составе России. По его мнению — это самый быстрый путь прекращения огня на Украине.

По имеющейся информации, данный диалог имел место через двое суток после встречи Стива с главой Российского фонда прямых инвестиций «РФПИ» Кириллом Дмитриевым, которая прошла на прошлой неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде прокомментировали визит спецпосланника Трампа Уиткоффа.

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