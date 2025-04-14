Звездная миссия: Кэти Перри и невеста Безоса готовятся к старту в космос

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Кэти Перри и невеста Безоса готовятся к старту в космос

Фото, видео: www.globallookpress.com/ AdMedia

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Старт корабля намечен на сегодня.

К самому звездному девичнику готовится невеста создателя Amazon. Перед свадьбой с Джеффом Безосом Лорен Санчес полетит в космос.

В путешествие она возьмет пять подруг. Среди них популярная певица Кэти Перри. Женщины решили быть стильными даже на орбите. Специально для полета создали ультрамодные скафандры. Костюмы разработала сама невеста Безоса. Она же и организовала звездную миссию.

Фото: Instagram*/gayleking

Старт космического корабля намечен на сегодня. Время в пути составит 11 минут - весь полет обойдется в 40 миллионов долларов. Но для жениха это не проблема - Джефф Безос, получающий восемь миллионов в час, заработал на подарок невесте всего за пять часов.

Свадьба пройдет в июне в Венеции и будет длиться три дня. По слухам, она обойдется влюбленным еще дороже, чем космический полет.

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