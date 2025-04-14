Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Актрисе было 86 лет.

Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Фото: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики/culture.cap.ru

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Умерла народная артистка РСФСР и актриса Чувашского государственного академического драматического театра Нина Григорьева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

«С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского академического драматического театра Нина Ильинична Григорьева», — написал глава республики.

Артистке было 86 лет. Из них театру она посвятила 62 года. Сердце Нины Григорьевой остановилось 14 апреля. Причина смерти уточняется.

Николаев отметил, что на ее счету более 100 ролей. Актриса участвовала в таких постановках, как «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы», и «Нарспи».  Артистка создала целую плеяду ярких образов, которые останутся в сердцах театральных зрителей региона. Григорьева была примером преданности своему делу и высокого профессионализма, подчеркнул глава Чувашии.

Николаев уверен, что уход из жизни такой актрисы — это невосполнимая потеря для многих любителей данного искусства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. 

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