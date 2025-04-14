Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Перуанский прозаик и драматург скончался на 90-м году жизни.
Фото: Marta FernÃƒÂ¡Ndez Jara/ТАСС
Прозаик и драматург из Перу, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет в Лиме. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал его сын Альваро Варгас Льоса.
«С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш отец, Марио Варгас Льоса, мирно скончался сегодня в Лиме в окружении своей семьи», — говорится в публикации.
Наследник добавил, что публичной церемонии прощания с писателем не будет. Тело мужчины будет кремировано.
Марио Варгас Льоса родился в 1936 году. Писательскую карьеру он начал в 1963-м. Его дебютной работой стал роман «Город и псы». Произведение вызвало массу споров среди читателей, что придало ему еще большую популярность. Наиболее известными книгами автора стали также: «Похождения скверной девочки», «Тетушка Хулия и писака», «Война конца света» и другие работы.
Кроме того, Льоса, начиная с 1987 года, серьезно занялся политикой, а в 1990 году стал кандидатом в президенты Перу от партии «Демократический фронт».
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