Операция прошла успешно: в каком состоянии актер из «Содержанок» после нападения

Возлюбленной Ильи Деля может грозить до десяти лет лишения свободы.

Звезда сериала «Содержанки» Илья Дель пошел на поправку после проведенной операции. Об этом он сам сообщил в своем личном блоге в социальных сетях.

На выходных Санкт-Петербург потрясла новость — избранница знаменитости Александра Дроздова, актриса Театра комедии имени Акимова, напала на него с ножом. Сейчас Дель находится под наблюдением врачей в Мариинской больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Заращу болячки и скоро вернусь в строй. Благодарю вас за внимание, волнение и поддержку», — поделился актер.

Из-за полученных ранения Дель не смог участвовать в премьере спектакля «Театральный роман» в Театре имени Ленсовета. Его пришлось заменить другому артисту труппы Илье Колецкому.

Александра Дроздова пока остается в СИЗО. Согласно последним данным, актрисе может быть вынесен срок до десяти лет лишения свободы по статье 111-й УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сама Александра заявляет, что во время конфликта Илья находился в нетрезвом состоянии и угрожал ее двухлетнему ребенку. Она переживала за безопасность малыша, поэтому взяла в руки нож.

Подруга Дроздовой уверена, что она использовала оружие исключительно для самообороны.

«Моя Саша никогда бы в жизни этого не сделала специально», — заявила близкая знакомая актрисы в беседе с KP.RU.

Публике Илья Дель известен по фильмам и сериалам «Цой», «Фандорин. Азазель» и «Содержанки». В то же время его возлюбленная блистала в картинах «Федя. Народный футболист», «Стрим», «Дополнительный урок», «Солдаут».

Они вместе играли в фильме «Правда», вышедшем в 2023 году. Вероятно, что тогда и начались их отношения. Совместные фотографии в соцсетях они начали выкладывать в 2024-м.

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