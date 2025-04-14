Мягко, но эффективно: косметолог рассказал, как вернуть коже сияние без вреда

Косметолог Бачище: энзимный пилинг возвращает коже сияние и свежесть
Фото: 5-tv.ru
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После процедур обязательно нужно использовать крем SPF.
Вернуть коже свежесть и сияние без стресса и шелушений помогут энзимные пилинги. Об этом изданию Газета.ру рассказал тренер-косметолог Никита Бачище.
По его словам, эти средства работают деликатно, но эффективно, бережно убирая ороговевшие клетки и выравнивая тон кожи.
Энзимные пилинги не содержат агрессивных компонентов и не нарушают защитный барьер кожи. Их можно держать на лице до получаса.
«Если нужно усилить действие средства, используйте его дольше на коже и активируйте его с помощью легкого массажа влажными теплыми ладонями», — посоветовал специалист.
Важно не путать энзимный пилинг с энзимной пудрой — в отличие от пудры, пилинг не содержит ПАВ и подходит даже для очень чувствительной кожи.
Для тех, кто готов к более выраженному эффекту, Бачище советует обратить внимание на кислотные пилинги. Обладателям нормальной кожи подойдут AHA-кислоты: миндальная, винная, яблочная, молочная и гликолевая. У каждой — своя «специализация». Миндальная борется с воспалениями, винная и яблочная осветляют, молочная увлажняет, а гликолевая помогает справиться с возрастными изменениями.
Если кожа склонна к жирности — стоит попробовать BHA-кислоты. А при акне и розацеа вне обострения подойдут пилинги с азелаиновой кислотой.
Чтобы кожа не пострадала после процедуры, эксперт рекомендует обязательно использовать увлажняющий крем с керамидами или гиалуроновой кислотой, а также не забывать про солнцезащиту — SPF не ниже 30.
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