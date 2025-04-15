«Взаимная поддержка»: генпрокурор Краснов встретился с вице-президентом ОАЭ

Он выразил уверенность в укреплении отношений между государствами.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился в Абу-Даби с вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром Бен Заидом Аль Нахайяном. Он отметил, что личные доверительные отношения президентов стран являются фундаментом крепкой дружбы между народами и взаимоуважительного сотрудничества во всех направлениях.

«Уверен, что взаимная поддержка и дружественные связи по всем ключевым направлениям деятельности позволят обеспечить дальнейшее укрепление отношений наших государств», — сообщил он.

Краснов отметил, что в рамках его визита запланирован ряд встреч. С Генеральным прокурором доктором Аль-Шамси он подпишет соглашение о создании рабочей группы по защите граждан и противодействию преступности.

Помимо этого, состоится обмен между государствами передовыми практиками по противодействию киберпреступности, отмыванию денег, коррупции, терроризму и экстремизму.

Отношения России и ОАЭ активно развиваются в последние годы. В частности, в торгово-экономической и гуманитарной областях. Решение о присоединении ОАЭ к БРИКС, которое вступило в силу в 2024 году, открывает новые возможности для взаимодействия. Электроэнергетика является одним из перспективных направлений сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава группы «Россети» Андрей Рюмин и замминистра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения сотрудничества.