Все еще масло и сахар: сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Диетолог Соломатина: почти безвредная норма пасхальных куличей — два кусочка

Все еще сладкий хлеб: сколько кусочков пасхального кулича не навредят здоровью

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Если самостоятельно испечь это лакомство и использовать не классический набор продуктов, то можно сделать данный десерт полезнее.

Больше двух кусочков пасхального кулича могут навредить здоровью. Об этом изданию 7Дней.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, здоровому человеку рекомендуется употреблять не больше двух кусочков покупного кулича в день.

«Важно съедать их не сразу, а в разные приемы пищи, учитывая общую калорийность суточного питания», — объяснила эксперт.

Все потому, что такие изделия пекут из муки высшего сорта и большого количества сахара. Из-за такого состава и минимального количества питательных веществ куличи могут повысить уровень глюкозы в крови, предупредила диетолог.

Она посоветовала — если есть такая возможность — испечь данное лакомство самостоятельно. Использовать цельнозерновую, ореховую или нутовую муку. А обычный сахар лучше заменить на яблочное пюре или стевию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о вас говорит любимая пасхальная начинка. Сколько людей, столько и кулинарных планов на куличи. А ведь каждая «начиночная» идея может немало рассказать о характере того, кто ее предпочитает.

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Все еще масло и сахар: сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья

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